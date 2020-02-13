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13.02.2020 11:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как китайская эпидемия повлияла на жизнь приграничного города

Текст: Александр Ярошенко
Благовещенск - единственный областной центр, стоящий на государственной границе. И здесь первыми ощущают на себе все радости и невзгоды жизни заречных соседей. Хотя новая пневмония еще не пересекла нашу границу, влияние болезни чувствуют жители приграничной территории.
Возле речного вокзала всегда было много туристов. Сегодня территория почти безлюдна. Фото: Сергей Поспелов/РГ Возле речного вокзала всегда было много туристов. Сегодня территория почти безлюдна. Фото: Сергей Поспелов/РГ
Возле речного вокзала всегда было много туристов. Сегодня территория почти безлюдна. Фото: Сергей Поспелов/РГ

Необычной тишиной и безлюдьем встречает Благовещенская таможня и здание Речного вокзала. Здесь всегда кипела жизнь, было многолюдно, сегодня - ни души. Правительство России приняло решение до 1 марта закрыть российско-китайскую границу на ее дальневосточных рубежах.

Первыми в бою с эпидемией пали огурцы и помидоры. Закрывшаяся с 24 января граница прекратила их экспорт из Китая. А единственный в регионе тепличный комбинат свою первую продукцию обещает выпустить не раньше марта.

Прилавки городских супермаркетов и овощных палаток опустели за считанные дни. Цены на свежие овощи перещеголяли даже мясную вырезку.

Фото: REUTERS/CHINA DAILY
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Так, в первой попавшейся корреспонденту "РГ" палатке килограмм зеленых огурчиков предлагали за 499 рублей.

- Мы вынуждены завозить огурцы из Новосибирска и Москвы. Завозим самолетом, вот поэтому и цена такая, - пояснял продавец.

Местные рестораны стали убирать из меню блюда, где использовались огурцы.

- В китайской кухне большинство салатов готовится с использованием огурцов, поэтому мы вынуждены были менять меню, - говорит Ольга Долгалева, заведующая производством ресторана китайской кухни.

Замерла и туристическая отрасль. Большинство туроператоров были вынуждены отправить в отпуска добрую половину своих сотрудников. Те, у кого есть возможность отгулять оплачиваемый отпуск, получили компенсации. У кого такой возможности нет - ушли в отпуск без сохранения заработной платы.

- Мы работаем и на внутренний туризм, и отправляем туристов отдыхать в Турцию, но большая часть нашего бизнеса ориентирована на Китай, - говорит Светлана Кивал, генеральный директор местного турбюро.

Прием китайских туристов всегда был для амурских туроператоров важным и прибыльным делом, сегодня это направление на строгом карантине.

- Грустные и наши китайские коллеги, у них тоже работа замерла. Но оптимизма не теряем, верим, что эпидемия скоро пойдет на спад, и все снова заработает, - замечает Светлана Викторовна.

Полупустыми стоит большинство гостиниц Амурской столицы, их основными гостями тоже были туристы из Поднебесной.

- Гостиница практически пустая, а у меня коллектив 60 человек, людям надо платить зарплату и все налоги в казну тоже нужно вовремя отдавать, - говорит Сергей Шимко, генеральный директор муниципальной гостиницы.

Фото: iStock
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Необычно малолюден и городской рынок Благовещенска. Редкие китайские торговцы вяло играют в телефонные игры. На их лицах защитные маски надеты небрежно: рот прикрыт, а нос свободно дышит. Торговцы в один голос жалуются на упадок торговли, говорят, что покупателей стало крайне мало, а последний раз ассортимент товара обновляли еще в прошлом году.

- Выручка упала наполовину. Китайцы очень хорошо покупали красную рыбу, икру, морепродукты. Сейчас их нет, - говорит продавец Евгения Васильева.

Несколько дней назад первые партии китайских овощей и фруктов все-таки были доставлены на российскую сторону. Уже завезли из КНР и комплектующие для газоперабатывающего завода в городе Свободный. Жизнь продолжается, жители верят, что благополучно переживут эту эпидемию, главный вирус которой самонадеянно надел корону.

Прямая речь

Екатерина Киреева, первый заместитель министра внешнеэкономических связей Амурской области:

- Правительство региона самым внимательным образом мониторит сложившуюся обстановку, в какой-то степени проблемными оказались поставки в регион скоропортящихся овощей и фруктов, но на сегодняшний день здесь ситуация выправляется. Под усиленным контролем мы начали завозить на территорию Приамурья китайские овощи и фрукты.

Через месяц, полтора наши аграрии начнут готовиться к новому сельхозсезону, они часто закупают в Китае недорогие комплектующие для техники. Надеемся, что эпидобстановка начнет улучшатся, и они смогут без особых трудностей приступить к посевной компании.

Есть также крупные экономические проекты, которые завязаны с Китаем, мы сегодня по каждой составляющей раскладываем позиции и просчитываем все зоны риска для нашей экономики.

Могу сказать, что глобально приграничная экономика еще не задета. Определенные трудности испытывает туризм, гостиничный бизнес который именно заточен на прием китайских туристов, торговля, но это все пока еще возможно корректировать, и ситуацию в целом со временем еще можно исправить.

Январь и первая половина февраля никогда не были основополагающими в наших торгово-экономических вопросах. Длительные китайские новогодние праздники всегда вносили в этот период некую расслабленность. Если прогнозы специалистов подтвердятся, эпидемия в марте пойдет на спад, то к лету ситуация выправится по большинству аспектов

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