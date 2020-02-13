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13.02.2020 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иркутскую колонию проверят из-за фото застолья с участием убийцы Немцова

Текст: Алексей Бондарев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Управление ФСИН по Иркутской области проведет проверку обстоятельств, при которых было сделано фото из колонии, где отбывает наказание Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова. На фотографиях, попавших в Сеть, он сидит с другими заключенными за накрытым столом.

Как сообщили в ведомстве, информация о застолье заключенных появилась в соцсетях, а затем была опубликована рядом СМИ. На кадрах видно, что более десятка заключенных, среди которых и Заур Дадаев, сидят за накрытым столом. В меню шашлыки, соки, фрукты, овощи. При этом осужденные фотографируются на камеры мобильных телефонов.

В связи с публикацией будет проверена исправительная колония №3 в Иркутске, где содержится Дадаев. Отметим, что в ИК-3 отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. По факту публикаций управление проведет служебную проверку.

Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, будут проверены условия содержания заключенных. Предстоит выяснить автора снимков, дату и место застолья, а также факт использования мобильной связи и Сети интернет. Как отметили в ведомстве, по закону осужденные имеют право посещать кафе на территории колонии, а также с разрешения администрации отмечать там праздники или дни рождения.

Напомним, в июле 2017 года Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство Бориса Немцова, который был застрелен 27 февраля 2015 года. Кроме того еще четыре человека были проговорены к различным срокам от 11 до 19 лет. Предполагаемый заказчик и организатор убийства политика находится в международном розыске.

В исправительную колонию №3 Заур Дадаев был переведен в январе 2018 года. Осенью того же года за систематические нарушения режима его на год перевели в единое помещение камерного типа в ИК-2 Ангарска. В декабре 2019 года суд постановил перевести его из ИК-3 в тюрьму. Накануне в Иркутский областной суд поступила апелляционная жалоба на это решение.

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