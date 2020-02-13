Иркутскую колонию проверят из-за фото застолья с участием убийцы Немцова

Управление ФСИН по Иркутской области проведет проверку обстоятельств, при которых было сделано фото из колонии, где отбывает наказание Заур Дадаев, осужденный за убийство Бориса Немцова. На фотографиях, попавших в Сеть, он сидит с другими заключенными за накрытым столом.

Как сообщили в ведомстве, информация о застолье заключенных появилась в соцсетях, а затем была опубликована рядом СМИ. На кадрах видно, что более десятка заключенных, среди которых и Заур Дадаев, сидят за накрытым столом. В меню шашлыки, соки, фрукты, овощи. При этом осужденные фотографируются на камеры мобильных телефонов.

В связи с публикацией будет проверена исправительная колония №3 в Иркутске, где содержится Дадаев. Отметим, что в ИК-3 отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. По факту публикаций управление проведет служебную проверку.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, будут проверены условия содержания заключенных. Предстоит выяснить автора снимков, дату и место застолья, а также факт использования мобильной связи и Сети интернет. Как отметили в ведомстве, по закону осужденные имеют право посещать кафе на территории колонии, а также с разрешения администрации отмечать там праздники или дни рождения.

Напомним, в июле 2017 года Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство Бориса Немцова, который был застрелен 27 февраля 2015 года. Кроме того еще четыре человека были проговорены к различным срокам от 11 до 19 лет. Предполагаемый заказчик и организатор убийства политика находится в международном розыске.

В исправительную колонию №3 Заур Дадаев был переведен в январе 2018 года. Осенью того же года за систематические нарушения режима его на год перевели в единое помещение камерного типа в ИК-2 Ангарска. В декабре 2019 года суд постановил перевести его из ИК-3 в тюрьму. Накануне в Иркутский областной суд поступила апелляционная жалоба на это решение.