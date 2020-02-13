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13.02.2020 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

Псковские полицейские выдвинули предварительную версию, почему микроавтобус на трассе Петербург-Невель врезался в грузовик. По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость. В результате ДТП погибли восемь человек.

Фото: Пресс-служба УМВД по Псковской области
Обнародовано видео с места ДТП под Псковом, где погибло 8 человек

На закругленном участке трассы машину вынесло на встречную полосу. Вначале Mercedes врезался в ограждение, а потом влетел в грузовик.

Чтобы подробно восстановить картину случившегося, назначен ряд экспертиз, в том числе и автотехническая. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Напомним, в автокатастрофе чудом смог выжить один пассажир, находившийся в Mercedes. Сейчас мужчина находится в больнице города Великие Луки. Там же с травмами средней тяжести проходит лечение водитель фуры.

Установлено, что все погибшие - это граждане Украины. Mercedes ехал из Петербурга, и по предварительным данным, направлялся в Киев. Это был не рейсовый автобус, а частное транспортное средство.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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