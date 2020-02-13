В Петербурге похоронили композитора Сергея Слонимского

Петербург простился с композитором Сергеем Слонимским. Его похоронили на кладбище в Комарово, сообщает ТАСС.

Проститься с народным артистом России пришли сотни поклонников его творчества. Сергей Слонимский стал автором множества опер, балетов, симфоний, он писал музыку к театральным постановкам, кинофильмам, например, именно он автор саундтреков к ленте "Республика ШКИД".

Церемония прощания проходила в Доме композиторов на Большой Морской улице.

Далее в Николо-Богоявленском морском соборе состоялось отпевание.

Напомним, Сергей Слонимский скончался на 88-м году жизни 9 февраля после тяжелой и продолжительной болезни.