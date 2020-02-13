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Рубрика: В мире

СМИ: Вашингтон предоставит военную помощь Киеву без задержек

В Белом доме исключили новые задержки в предоставлении военной помощи Киеву. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свой источник в американской администрации.

Германия не будет предоставлять военную помощь Украине

В июне прошлого года СМИ сообщили, что в 2020-ом Вашингтон направит Украине 300 миллионов долларов - на 50 миллионов больше, чем в 2019-ом. Но через два месяца президент США Дональд Трамп заморозил выделение средств и распорядился провести ревизию.

Согласно данным Пентагона, с 2014 года Украина получила от США военную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.

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