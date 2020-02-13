В Беларуси финансовая милиция выявила за год свыше 650 преступлений

О значительном вкладе в экономическую безопасность Беларуси свидетельствуют и результаты департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, о которых проинформировал 13 февраля председатель КГК Леонид Анфимов. Он сообщил, в частности, что только в истекшем году было выявлено 658 преступлений.

Более того, по его словам, благодаря оперативной работе сотрудников финансового мониторинга в 2019 году удалось выявить еще 554 преступления. Наложено финансовых санкций в размере 35,6 млн белорусских рублей, в бюджет возвращено почти 63 млн.

Особый акцент руководитель КГК сделал на взаимодействии с партнерами по СГ, отметив хорошие отношения со Счетной палатой России, вместе с которой проведены проверки исполнения и формирования бюджета Союзного государства. А в рамках ЕАЭС с высшими органами аудита пяти государств-участников КГК были организованы мероприятия по контролю за зачислением и распределением ввозных таможенных пошлин.

Кроме того, департамент финансового мониторинга развернул эффективную международную деятельность, организовав прохождение Беларусью "международной оценки национальной антиотмывочной системы". В истекшем году, по словам руководителя КГК, "страна получила высокие оценки на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма" и получила одобрение ФАТФ - группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Беларусь, благодаря реализованным мерам, уточнил Анфимов, выпала из поля зрения международных финансовых организаций и ушла из зоны риска попадания в серый список ФАТФ, что блокировало бы многие инвестиционные проекты, соглашения с субъектами хозяйствования за рубежом и нанесло бы значительный урон экономике РБ. "Это очень большое достижение финансовой разведки и КГК", - констатировал он, передает БЕЛТА.

Касаясь предстоящих международных проектов, которые запланированы на текущий год, Анфимов сообщил, что в апреле столица принимает международный симпозиум по повышению и определению роли высших органов аудита в устойчивом национальном развитии. Кроме того, на минской площадке пройдет и первое заседание рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля по Целям устойчивого развития.