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13.02.2020 11:28
Рубрика: Работа власти

Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Реальный пробег автомобилей предлагают фиксировать в единой всероссийской базе. С инициативой, адресованной ГИБДД, выступала "Единая Россия".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Информация о пробеге автомобилей в базе могла бы обновляться при прохождении техосмотра, рассказал координатор партпроекта "Безопасные дороги", зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми, - подчеркнул парламентарий. - Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега".

Последнее, считает Афонский, во-первых, опасно тем, что "покупатель автомобиля на вторичном рынке получает недостоверные сведения о его состоянии". И, во-вторых, "на дороги выезжает автомобиль с более высоким, чем ожидает его новый хозяин, уровнем износа". И, наконец, знание о реальном пробеге важно и для страховщиков, поскольку они используют эти данные для расчета износа автомобиля. Информация в открытой базе можно будет искать по номеру авто.

Депутат считает необходимым обсудить это предложение с представителями ГИБДД.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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На сайтах частных объявлений немало предложений о продаже подержанных машин. Только в прошлом году, по информации партпроекта, в общей сложности было перепродано 5,4 миллиона "легковушек", и, зачастую, со скрученным пробегом.

Ранее ассоциация "Российские автомобильные дилеры" предложила ввести ответственность за скручивание пробега. Эту идею обсудили эксперты и депутаты на круглом столе в Госдуме, большинство участников высказалось за разработку законопроекта на эту тему.