- Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега. Предлагаю создать такую бесплатную информационную базу данных реального пробега автомобилей, который фиксируется при прохождении очередного техосмотра. На мой взгляд, она должна содержать информацию о марке и номере автомобиля плюс данные об изменении его пробега, - цитирует слова парламентария пресс-служба партии.

Напомним, накануне в Госдуме прошло общественное обсуждение необходимости введения ответственности за скручивание пробега. Как уже ранее писала "Российская газета", инициатором выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры". Однако к общему мнению эксперты на "круглом столе" не пришли. В одном лишь они согласились: необходима база данных, из которой любой человек, который собирается приобрести тот или иной автомобиль, мог бы узнать его истинный пробег. Но даже по вопросу, должна ли быть она бесплатной или покупатель может получить информацию за деньги, единого ответа не нашлось Представители ассоциации напомнили, что в США услуга предоставления такой информации стоит 45 долларов. Сейчас в России на тех сервисах, которые обладают такой информацией, она стоит около 175 рублей. И это никого не банкротит. Защитники прав автомобилистов утверждали, что такая информация должна быть абсолютно бесплатной, а сервисы могут зарабатывать на рекламе и посещаемости их ресурсов. Однако безусловным стало то, что такой сервис необходим. Другая проблема, как его наполнять информацией. Одно из предложений заключалось в том, чтобы оператор техосмотра передавал в него данные. Но проблема в том, что первые три года после выпуска в свет автомобиль вовсе техосмотр не проходит. Правда, покупать полис ОСАГО его владелец обязан каждый год. А значит, можно обязать страховщиков передавать информацию о пробеге в базу данных.

В США предоставление информации о машине стоит 45 долларов. В России - 175 рублей

Осталось определиться, где такую базу создать. И тут свои услуги предлагает электронный паспорт транспортного средства, который должен заработать с 1 ноября этого года. Но вот беда. Внесение в него новых данных, в том числе в виде пробега, - это добровольное действие. Но если обязать страховщиков и операторов ТО после осмотра автомобиля вносить пробег в электронный ПТС, то это может заработать. Понятно, что отдельно федеральные власти заводить новую электронную структуру не будут. Это стоит больших денег.