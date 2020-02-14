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14.02.2020 10:11
Рубрика: Легковые авто

Что будет, если заправить машину всеми видами топлива

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Помните, как недавно блогеры с YouTube-канала "Гараж 54" выясняли, бензин с каким октановым числом наиболее экономичен? Казалось бы, вопрос всесторонне изучен и тема закрыта: чем дороже литр топлива, тем дольше на нем может проехать автомобиль, то есть сэкономить, заправляясь 92-м вместо 95-го, не получится.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но беспокойные исследователи решили на этом не останавливаться и еще одним, не менее суровым экспериментом, добить-таки несчастную машину. В бак повидавшей виды "шестерки" решили залить все виды топлива, что предлагаются на стандартной автозаправке: ДТ, 92-й, 95-й, 95 G-Drive и 100-й. Интересно, смешаются они в баке или расслоятся как вода и масло?

Комментаторы под видеороликом разделились на два лагеря, споря о том, убьет или не убьет солярка бензиновый двигатель "Жигулей", но, как оказалось, 20% дизтоплива в общем объеме адского коктейля большого значения не играют. Двигатель, способный переварить вышедшие из употребления АИ-78 и АИ-80, все проглотил и не поморщился.

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