Проект Gregorian отпразднует свое 20-летие, фестиваль The Flaming Arts Fest соберет любителей экстремальной музыки, а оркестр Гленна Миллера докажет, что нет ничего лучше свинга.

Кто играет: Проект Gregorian.

Что играет: New age.

Почему идти: Продюсер Фрэнк Петерсон, бывший соратник Майкла Крету по Enigma, уже два десятилетия пестует проект Gregorian. Хористы-псевдомонахи поют современные поп-хиты так, словно эти песни сочинялись в темную эпоху средневековья. Капюшоны на головах, руки на груди, тонны звукового, светового и пиротехнического оборудования - Gregorian покажут юбилейное шоу, которое затмит все, что они до того создавали.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл (Москва); 20 февраля; 2 000 - 20 000 руб.; ДК Ленсовета (Санкт-Петербург); 23 февраля; 2 000 - 8 000 руб.

Фото: Delta Mekong Concerts

Кто играет: Группы Suffocation, Vltimas, Hate.

Что играет: Дэт-метал.

Почему идти: фестиваль The Flaming Arts Fest представит три мощнейших команды, чьи названия способны порадовать любого истинного фаната дэт-метала. Хэдлайнером станет культовая нью-йоркская группа Suffocation, которая, несмотря на существенные изменения в составе, остается одним из главных представителей technical brutal death. Vltimas - новейшая супергруппа, членами которой стали участиники таких прославленных коллективов, как Mayhem, Morbid Angel и Cryptopsy. Составят компанию грандам "приблэкованные" поляки Hate, записавшие в прошлом году новый ураганный альбом.

Где, когда, сколько: Клуб Pravda; 20 февраля; 2 200 - 3 500 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Чиж & Co".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Обрушив в середине смутных 90-х на публику поток завораживающих псевдохиппистских откровений, блюзовых если не по форме, то по духу, Сергей Чиграков воспитал целое поколение зависимых от этих песен слушателей. И, судя по перманентным аншлагам на концертах "Чиж & Ко", такого рода музыкальные инъекции этим слушателям требуются до сих пор.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 23 февраля; 2 000 - 10 000 руб.

Фото: ООО "АРТ-КЛАСCИК"

Кто играет: Оркестр Гленна Миллера.

Что играет: Джаз, свинг.

Почему идти: Эра биг-бэндов - важная веха в истории музыкальной культуры США. Множество прекрасных оркестров творили в то время. Тем не менее символом эпохи стал американский композитор и бэнд-лидер Гленн Миллер. Возродивший его легендарный оркестр голландец Вил Салден - ревностный хранитель свинга. Так что миллеровские хиты Moonlight Serenade, Chattanooga Choo-Choo и другие будут исполнены на концерте абсолютно аутентично, доказывая, что лучшей поп-музыки в США не было и нет.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 22 февраля (15.00 и 19.00); 2 500 - 7 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа Zdob Si Zdub.

Что играет: Фолк-рок.

Почему идти: Музыка молдавской группы Zdob Si Zdub легла в нашей стране на подготовленную почву. Все-таки мила русскому сердцу цыганская песня. Добавьте к ней хардкор, смешайте с хип-хопом - успех обеспечен. И хотя фасончик сценической юбки Романа Ягупова явно устарел, да и сама она измялась и запылилась, на сцене ничего не изменится. Тем, кто успел соскучиться по буйным этническим пляскам, Zdob Si Zdob вновь подарят драйв и угар.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 21 февраля; 500 - 2 000 руб.