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14.02.2020 08:20
Рубрика: Легковые авто

Hyundai анонсировала премьеру новой концепта Prophecy

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

На предстоящем автосалоне в Женеве, который открывается 3 марта, Hyundai представит концепт Prophecy. По словам компании, это видение новой ДНК дизайна будущих автомобилей марки.

Фото: www.auto.ndtv.com
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"Наш концепт не следует тенденциям, а является отображение вечных ценностей, которые переживут время", - говорит Санг Ли Ли, руководитель дизайн-центра Hyundai. Prophecy с английского переводится как "пророчество". В компании отметили, что это не случайно, так как концепт определяет дизайн новых моделей марки, в частности электрокаров.

Одна из особенностей - фонари с пиксельным рисунком, который отображается на большой панели во всю ширину бампера.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Никаких сведений о силовой установке компания не предоставила. Очевидно, что Hyundai Prophecy будет иметь электрический привод.

Напомним, что через несколько дней состоится ещё одна премьера Hyundai: в России будет представлен рестайлинговый Hyundai Solaris.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai