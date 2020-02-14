Hyundai анонсировала премьеру новой концепта Prophecy

На предстоящем автосалоне в Женеве, который открывается 3 марта, Hyundai представит концепт Prophecy. По словам компании, это видение новой ДНК дизайна будущих автомобилей марки.

"Наш концепт не следует тенденциям, а является отображение вечных ценностей, которые переживут время", - говорит Санг Ли Ли, руководитель дизайн-центра Hyundai. Prophecy с английского переводится как "пророчество". В компании отметили, что это не случайно, так как концепт определяет дизайн новых моделей марки, в частности электрокаров.

Одна из особенностей - фонари с пиксельным рисунком, который отображается на большой панели во всю ширину бампера.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Никаких сведений о силовой установке компания не предоставила. Очевидно, что Hyundai Prophecy будет иметь электрический привод.

Напомним, что через несколько дней состоится ещё одна премьера Hyundai: в России будет представлен рестайлинговый Hyundai Solaris.