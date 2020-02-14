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14.02.2020 13:44
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы предложил продлить срок подачи поправок в Конституцию до 2 марта

Текст: Татьяна Замахина

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы предложил продлить срок приема поправок в Конституцию до 2 марта.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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О дате рассказал председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, сопредседатель профильной рабочей группы Павел Крашенинников. По его словам, сегодня комитет направил это предложение в Совет Госдумы.

Такое решение было принято по итогам состоявшейся встречи рабочей группы с президентом, на которой глава государства дал согласие отложить срок второго чтения изменений в Основной закон. Участники дискуссии сошлись во мнении, что сроки должны быть достаточными, чтобы рассмотреть и проработать поступающие предложения. Владимир Путин заявил, что "второе чтение можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно".

Павел Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета, сообщил, что на сегодняшний день поступило более 220 официальных поправок от тех, кто обладает правом законодательной инициативы. Кроме того, предложения по изменению Конституции аккумулируются и рассматриваются в рабочей группе, где на рассмотрении находится уже более 500 предложений. Они поступили как от членов рабочей группы, так и от граждан и организаций со всей страны.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее сообщил, что Совет Госдумы на заседании 17 февраля рассмотрит вопрос о продлении срока внесения поправок ко второму чтению законопроекта.

Напомним, что базовый законопроект подготовлен по итогам президентского Послания Федеральному собранию. Он предусматривает целый ряд изменений в сфере публичной власти, в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, ограничение количества президентских сроков, усиление социальных обязательств государства и ряд других новелл.

В настоящее время последний день приема поправок в Конституцию - 14 февраля.

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