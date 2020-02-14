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14.02.2020 21:28
Рубрика: Легковые авто

Новый Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России

Текст: Юрий Зубко

Skoda Rapid нового поколения, дебют которого состоялся в конце прошлого года в Санкт-Петербурге, появится у российских дилеров компании в мае. Об этом Auto.Mail.ru заявил глава марки Skoda в России Ян Прохазка.

На самом деле называть этот Rapid новым можно с большой натяжкой. Да, визуально "бюджетник" изменился сильно.

Фото: iStock
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Спереди автомобиль получил треугольные фары в стиле хэтчбека Scala, а задние фонари по форме перекликаются с Superb и Octavia. Также внутри появился "парящий" экран мультимедиа, добавились системы безопасности. Например, функция экстренного торможения: машина сама сможет следить за едущими впереди автомобилями и при необходимости тормозить. Но в техническом плане изменений нет.

Как и раньше, Rapid будет доступен с тремя типами силовых агрегатов: 1,6 литра (90 л.с.), 1,6 литра (110 л.с.) и 1,4 литра с наддувом (125 л.с.). Уже даже известна стартовая цена лифтбека - 829 000 рублей.

Skoda Rapid в 2019 году стал бестселлером марки в России. Компания реализовала 35 121 автомобиль.

Сегодня, напомним, в нашей стране стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. В первое время SUV будут предлагать только с турбированным мотором 150 л.с. и передним приводом по цене от 1 490 000 рублей.

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