Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq. Сначала долгожданный SUV будут предлагать только с турбированным мотором 1,4 л (150 л.с.), 8-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Для заказа доступны две комплектации - Ambition (1 499 000 рублей) и Style (1 673 000 рублей).

В первой владельцам доступны двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, помощник подъема в гору, кожаный руль с кнопками управления радио и телефоном, задние датчики парковки, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками.

В комплектации Style к этому списку добавили мультимедийную систему SmartLink, передние датчики парковки и подогрев "мультируля" в кожаной оплетке. Адаптивный круиз-контроль, несколько ассистентов водителя, стояночный дистанционный отопитель, обогрев задних сидений и лобового стекла можно приобрести как опции.

В четвертом квартале 2020 года начнутся продажи базовых версий Karoq. Такие машины будут оснащаться бензиновым двигателем 1,6 л.с. (110 л.с.). По словам главы марки Skoda в России Яна Прохазки, стоимость Karoq с таким мотором в стартовой комплектации Active будет меньше 1,3 млн рублей.

Ранее опрошенные "РГ" эксперты рассказали о том, что Karoq навряд ли опередит по объему продаж Rapid и Octavia. В этом году объем его продаж будет точно ниже, чем и у Kodiaq, а доля составит не более 10% в общем объеме реализации Skoda. Но вот в следующем году как раз можно ожидать соперничества с Kodiaq.

В ближайшее время "РГ" протестирует Karoq российской сборки. Следите за нашими материалами.