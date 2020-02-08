Skoda Karoq. Плюсы и минусы компактного чешского кроссовера

Компактный кроссовер Skoda Karoq, уже завоевавший популярность в Европе, наконец-то добрался и до российского рынка. Эксперты назвали преимущества и недостатки этой модели по сравнению с конкурентами.

На старте продаж

Две главные новинки 2020 года на российском рынке - компактные кроссоверы Skoda Karoq и Kia Seltos - наперегонки спешат к своим покупателям. И все-таки чешский SUV поступит в продажу первым - он появится у дилеров уже на следующей неделе, с 14 февраля. Правда, на начальном этапе модель будет доступна только в двух комплектациях - Ambition и Style - стоимостью 1 млн 499 тыс. рублей и 1 млн 673 тыс. рублей соответственно. В обеих версиях Karoq оснащается 150-сильным турбомотором 1.4 TSI в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

С базовым двигателем 1.6 MPI мощностью 110 л.с., который сочетается с механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, модель появится позже - не раньше апреля. Причем в самой доступной комплектации Active такие автомобили ожидаются лишь летом. Наконец, версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG доберется до дилеров не раньше октября.

По мнению генерального директора "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина, именно полноприводная модификация Karoq ориентировочной стоимостью 1,6 млн рублей станет, вероятно, самой востребованной, поскольку наибольшим спросом обычно пользуются комплектации посередине ценового диапазона модели.

"Учитывая актуальную конъюнктуру рынка, думаю, что самыми популярными будут комплектации Active и Ambition с начальным набором двигателей и опций. Популярность Ambition можно объяснить как тем, что это стартовая версия в начале продаж, так и тем, что зачастую даже покупатели с ограниченными финансовыми возможностями не берут полностью базовые версии, предпочитая доплатить за некоторые опции, повышающие комфорт", - комментирует консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко.

Лучше поздно, чем никогда

Стоит отметить, что Skoda Karoq, пришедший на смену кроссоверу Yeti, в Европе появился 2,5 года назад, однако до нашей страны добрался лишь теперь. До этого в популярном на российском рынке сегменте SUV чешская марка была представлена его "старшим братом" - Kodiaq, который стал главным драйвером продаж Skoda в нашей стране. Кстати, производство "Карока" для российского рынка налажено на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, где выпускается и Kodiaq.

Как считает Михаил Чаплыгин, в модельном ряду марки новый Karoq навряд ли опередит по объему продаж Rapid и Octavia. В этом году объем его продаж будет точно ниже, чем и у Kodiaq, а доля составит не более 10% в общем объеме реализации Skoda. Но вот в следующем году как раз можно ожидать соперничества с Kodiaq.

"Думаю, что Karoq может, скорее, каннибализировать продажи других моделей Skoda, чем привлечь большое количество новых потребителей к марке. Те, кто раньше выбирал между легковыми моделями Skoda и уже существующим на рынке кроссовером Kodiaq, сейчас будут присматриваться и к Karoq.

Однако, безусловно, те покупатели, которые изначально планируют остановить свой выбор на сегменте SUV и выбирают из моделей разных производителей, определенно обратят внимание и на новинку от Skoda", - говорит Иван Кондратенко.

SUV с чешским акцентом

Действительно, выбор компактных кроссоверов в России сегодня богат, как никогда. Соперниками "Карока" станут такие бестселлеры сегмента как Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Renault Kaptur и Arkana, Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и Suzuki Vitara, а также выходящий следом на российский рынок Kia Seltos. Все эти модели находятся в близком ценовом диапазоне, поэтому борьба за покупателя обещает быть жесткой.

По словам Ивана Кондратенко, преимуществами Karoq над конкурентами является новизна, хорошее оснащение, динамичные моторы и богатый набор опций. Недостатком же может быть более высокая, чем у самых популярных на рынке SUV моделей, цена. Но тем не менее, сочетание цена/оснащенность привлечет к Karoq своих покупателей.

"Полагаю, что Karoq по силам ворваться в топ-10 на рынке SUV в России, даже потеснив модель Kodiaq. Однако успех новинки будет зависеть от беспроблемных поставок автомобилей покупателям, своевременного запуска на рынок базовых версий, а также от грамотного маркетинга и позиционирования модели, акцентируя на сильных сторонах Karoq в сравнении с конкурентами", - резюмирует Иван Кондратенко.