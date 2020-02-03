Дешевый Kia Seltos появится в России только летом. Известны цены

Kia Seltos Клуб Россия опубликовал обновлённый прайс на компактный кроссовер, продажи которого начнутся в следующем месяце. Также стало известно, что доступные версии Seltos появятся очень нескоро.

По информации Клуба, модель, укомплектованная атмосферным двигателем 1.6 литра (базовый двигатель), доберётся до дилеров не ранее июня. Таким образом, к покупке до лета Seltos будет предлагаться с анонсированным ещё в декабре силовым агрегатом: мотором 2.0 литра и вариатором, привод - передний.

Самая доступная версия переднеприводного Kia Seltos с двигателем объёмом 1.6 литра и на "ручке" обойдётся минимум в 1 099 900 рублей. Комплектация Comfort с такой же связкой мотор-коробка будет стоить 1 169 900 рублей.

Seltos Luxe 2WD с этим же "атмосферником", в но в паре с "автоматом", оценён в 1 319 900 рублей. Кроссовер в комплектации Prestige с 1.6 AT и полным приводом - в 1 519 900 рублей.

Модель в топовой версии исполнения Premium с 2-литровым мотором, вариатором и системой полного привода обойдётся в 1 809 900 рублей. Это не крайняя цена, так как у "корейца" будут варианты со 177-сильным турбодвигателем на "роботе" и с приводом на все колёса.

Напомним, ранее в Сети уже появлялся прайс-лист на новинку, но информацию в нём в российском представительстве опровергли, отметив, что официальные данные будут объявлены на презентации Kia Seltos весной. По сведениям источников, приближенных к дистрибьюторской сети Kia, продажи стартуют 2 марта, предзаказы откроют с середины февраля.