Skoda Karoq: стала известна стоимость базовой версии кроссовера в России

14 февраля в России стартуют продажи компактного кроссовера Karoq. Традиционно первой на рынок выходит модель не в базовой комплектации. Но информация о цене на доступные версии кроссовера уже есть.

Продажи Skoda Karoq Active начнутся в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает Auto Mail.ru со ссылкой на главу марки в России Яна Прохазку. Топ-менеджер сообщил предварительную цену на бюджетный Skoda Karoq c двигателем 1.6 литра, МКП и передним приводом: менее 1.3 миллиона рублей.

Напомним, что цены на Kia Seltos уже опубликованы. "Кореец" ненамного уступает Karoq в длине и колёсной базе, и он на 41 мм уже. За Seltos с мотором 1.6 литра мощностью 121 л.с., "автоматом" и системой полного привода в средней комплектации Comfort просят 1 289 900 рублей, на 40 тысяч дороже стоит переднеприводный Seltos Luxe с аналогичным силовым агрегатом.

И, напомним, базовых Seltos, к слову, тоже пока не будет в продаже - они появятся летом.

"Особо хочу подчеркнуть - понятие "базовая версия" у нас не означает "бедная". Skoda Karoq даже в версии Active будет обладать всем необходимым, что сейчас просят наши покупатели: кондиционер, подогрев кресел, мультимедийная система, 4 подушки безопасности, система стабилизации и помощи при старте на подъеме, датчики давления в шинах, система Isofix и прочее", - цитирует издание главу Skoda.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала о новом бюджетном кроссовере Skoda, который появится во второй половине 2020 года.