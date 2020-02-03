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03.02.2020 18:12
Рубрика: Легковые авто

Kia повелась на провокацию "шпионов" и выложила официальный прайс на Seltos

Текст: Константин Руссов
Российское представительство Kia опубликовало официальный прайс-лист на кроссовер Seltos и назвала дату, когда модель появится в продаже. Цены на новинку совпадают с прайсом, опубликованным "РГ" ранее. Базовая версия Kia Seltos на переднем приводе, оснащённая 123-сильным 1.6 MPI и 6-ступенчатой МКП, будет стоить 1 099 900 рублей. Доплата за "автомат" - 40 000 рублей.

В стандартную комплектацию автомобиля входят: фронтальные и боковые подушки безопасности, помощник старта на подъёме, полный пакет электростеклоподъёмников, мультифункциональный руль, система контроля давления в шинах, аудиосистема с радио, USB и шестью динамиками. Кроссовер в базовой комплектации Classic также оснащён кондиционером, фары - галогеновые, отделка салона - тканевая, диски - стальные, на 16 дюймов.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Seltos в комплектации Comfort имеет подогрев передних сидений и руля, кожаную отделку рулевого колеса и рычага коробки передач, круиз-контроль,в багажнике есть полка, а аудиосистема "дружит" с гаджетами через Bluetooth. Минимальный ценник на Seltos Comfort - от 1 169 000 рублей.

Самая дорогая версия новинки Kia обойдётся почти в два миллиона рублей. Кроссовер оснащён 177-сильным T-GDI объёмом 1.6 литра, 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями и системой полного привода.

Все цены и комплектации новинки появятся на сайте марки в ближайшее время.

Продажи Kia Seltos в России, как сообщала "РГ" ранее, стартуют 2 марта 2020 года. Однако в компании не уточнили, какие версии появятся у дилеров первыми. Дело в том, что по неофициальной информации, кроссовер в самых доступных комплектациях придётся ждать до лета.

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#Kia