Skoda пригрозила Hyundai Creta и Kia Seltos новым кроссовером

На автосалоне в Нью-Дели Skoda представила Vision IN - концепт компактного кроссовера, тизерами которого нас закормили задолго до премьеры.

Длина новинки - 4 256 мм, размер колёсной базы - 2 671 мм. По последнему показателю Skoda Vision IN обходит как Seltos, так и новое поколение Creta, у которых расстояние между осями составляет 2 610 мм.

Vision IN оказался компактнее Skoda Karoq, который вот-вот появится в России, но опять же обогнал по колёсной базе, у Karoq она составляет 2 638 мм.

Интересно, что кроссовер Skoda оснастили более мощным двигателем, чем соразмерную новинку от Volkswagen. Под капотом "чеха" установлен 150-сильный 1.5 TSI, спаренный с преселективной роботизированной коробкой передач. Полного привода бюджетная платформа MQB A0 IN не предусматривает. Дизельных версий у серийного Vision IN тоже не предвидится, но возможно появление битопливных, на природном газе.

Концепт оснащён мультимедиа комплексом с дисплеем диагональю 12.3 дюйма - это больше, чем у топового Kia Seltos за 2 миллиона рублей. Борьба за покупателя намечается серьёзная.

Skoda Vision IN дебютировал в качестве прототипа, в серийном виде кроссовер появится в следующем году.

Фото: Пресс-служба Skoda.