Компактный кроссовер Skoda Karoq начали отгружать российским дилерам

Кроссовер Skoda Karoq уже начал поступать к дилерам чешской марки. Видео, на котором запечатлен автовоз с компактными SUV, опубликовано на форуме skoda-clubs.ru. Как сообщается, автомобили "поймали" в Москве.

Напомним, уже известно, что продажи кроссовера стартуют 14 февраля. Правда, сначала будут продаваться лишь машины со 150-сильным турбированным двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатым "автоматом". В версии Ambition SUV будет стоить 1 499 000 рублей, в Style - 1 673 000 рублей.

Ожидается, что ближе к апрелю Karoq получит второй мотор - 1,6-литровый атмосферник на 110 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым "автоматом" и передним приводом. А вот полноприводных модификаций придется пождать до осени, причем в них 1,4-литровый двигатель будет идти в паре с шестиступенчатым роботом DSG. Производство SUV наладили на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Длина Karoq - 4 382 мм, ширина - 1 841 мм, высота - 1 605 мм, а размер колесной базы составляет 2 638 мм в переднеприводном исполнении и 2 630 мм в полноприводном.

Машина была представлен в мае 2017 года. Автомобиль построен на платформе MQB. Модель комплектуется активной подвеской с четырьмя режимами работы, включая специальную настройку для езды по бездорожью, светодиодной головной оптикой и мультимедийным комплексом Columbus с функцией управления при помощи жестов.

Как ранее отмечал постоянный эксперт "РГ" Илья Огородников, битва между Kia Seltos и Skoda Karoq будет очень интересной.