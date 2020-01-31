Эксперт: нас ждет битва между Skoda Karoq и Kia Seltos

Skoda объявила о начале приема заказов на кроссовер Karoq. Первыми с 14 февраля в продаже появятся автомобили со 150-сильным бензиновым двигателей 1,4 литра, восьмиступенчатым "автоматом" и передним приводом. Они будут доступны по цене от 1 499 000 рублей (на 16 000 рублей дешевле, чем было анонсировано ранее). Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы модели на нашем рынке.

"У автопроизводителей появилась странная привычка раскрывать прайс-лист кусками в течение длительного времени. На текущий момент Skoda огласила цены только для двух, причем не самых дешевых версий нового кроссовера Karoq, да и то, в единственном сочетании двигателя и коробки передач. Ни сколько будут стоить базовые версии, ни сколько составит доплата за полный привод, ни другие подробности нам не рассказали.

Связано это, очевидно с тем, что Skoda адаптирует Karoq для российского рынка, внедряя для нас те модификации, которых нет в Европе. А чтобы покупатели не ждали базовых комплектаций, тормозя продажи, оглашаются цены только на те версии, которые уже успели подготовить.

Судя по озвученным цифрам за версию 1.4 TSI с "автоматом", демпинга от чехов ждать не стоит. Karoq попадает точно в ценовой диапазон любого конкурента, а потому борьба в классе предстоит непростая. С другой стороны, у Skoda большая и лояльная аудитория, так что Karoq имеет все шансы привлечь тех, кто хотел чешский кроссовер, но не имел возможности купить старший Kodiaq.

Еще одним фактором, явно повлияющим на продажи Skoda Karoq, станет тот факт, что чешский кроссовер выходит на рынок вместе с очень серьезным соперником того же класса - Kia Seltos. Корейцы имеют в России очень крепкие позиции и выводят на рынок потенциальный бестселлер, который уже точно окажется с большим числом модификаций и, главное, дешевле Karoq. Чехи слишком долго сомневались в выводе модели на наш рынок, а теперь фактически попали в ситуацию двойной премьеры, которая очевидно распылит продажи тех и других. Но в любом случае нас ждет очень интересное противостояние", - рассказал эксперт.