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14.02.2020 03:17
Рубрика: В мире

Посольство РФ в США назвало новые американские санкции "всплеском русофобии"

Здание посольства РФ в США. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Здание посольства РФ в США. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Здание посольства РФ в США. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Новые американские санкции против трех российских предприятий являются очередным всплеском русофобии и попыткой обеспечения узкоконъюнктурных интересов. Такое мнение высказали в посольстве РФ в США.

Фото: REUTERS/ Maxim Shemetov
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Мы снова стали свидетелями усилий Вашингтона по раскручиванию санкционной спирали против России, говорится в комментарии, опубликованном в Facebook. Новые санкции введены под предлогом о нарушении американских национальных режимов нераспространения. Однако российские дипломаты напоминают, что применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совбез ООН при наличии веских оснований. США же снова никаких официальных доказательств не представили, отмечают в посольстве.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел санкции против трех российских оборонных и конструкторских предприятий. Госдеп США обвиняет их в сотрудничестве с Тегераном, Пхеньяном и Дамаском в сфере продажи или приобретения товаров, услуг и технологий. Санкции предполагают запрет на "любые контакты" с фигурантами "черного списка" для американских чиновников и агентств, в том числе на предмет выдачи лицензий на закупку американских товаров, материалов или вооружений.

Между тем, в четверг представитель Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд выразил опасения, что финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность. По его словам, Вашингтон применяет данные меры для наказания за все: от хакерства до использования оружия массового поражения. Другим странам это не нравится, и они стараются выйти из сферы влияния американского доллара. США необходимо этого опасаться, убежден Хогланд.

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