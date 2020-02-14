Пожары в Австралии помогли найти уникальное оружие

В Австралии землевладелец из городка Кобарго в юго-восточной части штата Новый Южный Уэльс обнаружил уникальный бумеранг, который много лет пролежал в густых зарослях и был найден "благодаря" крупному природному пожару.

Как сообщает The Canberra Times, масштабные лесные пожары в Австралии, причинившие громадный ущерб экономике этой страны, продолжают помогать ученым совершать важные открытия.

Так, ранее огонь обнажил систему древних каналов и каменных домов на юго-западе австралийского штата Виктория. Установлено, что она была создана около 6600 лет назад цивилизацией гундитьмара.

Новое открытие было сделано в городе Кобарго, который был охвачен огнем в канун Нового года. Местный землевладелец обнаружил на своем участке каменный бумеранг. Это оружие находилось в русле ручья. Много лет оно было скрыто густыми зарослями, которые недавно и были уничтожены огнем.

К слову, после пожара ученые предупредили местных жителей о возможных находках и призвали сообщать им обо всех найденных артефактах. Это и произошло в данном случае.

Ученые пока еще не описали и не изучили находку. Бумерангу предстоит пройти процедуру радиоуглеродного датирования в Австралийском национальном университете. Сообщается, что он хорошо сохранился. Возможно, бумеранг много лет пролежал в заболоченной местности.

Ученые предполагают, что это оружие могло быть потеряно задолго до появления европейцев. Кстати, самый старый деревянный бумеранг, возраст которого составляет около 10 тысяч лет, был найден в болоте Вайри доктором Роджером Любберсом в 1970-х годах.