Путин спросил Зеленского насчет намерения выполнять Минск-2

Президенты России и Украины провели телефонный разговор. Владимир Путин ответил на звонок Владимира Зеленского. Лидеры обсудили внутриукраинское урегулирование, причем российский президент прямо спросил, собирается ли собеседник выполнять Минский комплекс мер или нет.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин подчеркнул важность полной и безусловной реализации Минских договоренностей и решений саммитов в "нормандском формате", в том числе парижского. "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию, - отмечается в сообщении. - Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц".

Также, в преддверии 75-летия Великой Победы, российский лидер подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в ДТП в Псковской области.