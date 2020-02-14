Путин спросил Зеленского насчет намерения выполнять Минск-2

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин подчеркнул важность полной и безусловной реализации Минских договоренностей и решений саммитов в "нормандском формате", в том числе парижского. "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", - сообщили в пресс-службе Кремля.
"Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию, - отмечается в сообщении. - Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц".
Также, в преддверии 75-летия Великой Победы, российский лидер подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в ДТП в Псковской области.