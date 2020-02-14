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14.02.2020 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими под Тамбовом

Текст: Татьяна Ткачева (Тамбов)
Фото: пресс-служба МЧС по Тамбовской области Фото: пресс-служба МЧС по Тамбовской области
Фото: пресс-служба МЧС по Тамбовской области

Причины аварии с участием грузовика и пассажирской "ГАЗели" в Тамбовской области установят в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщили в управлении МВД по региону, предварительная версия - нарушение правил дорожного движения.

Фото: УМВД по Тамбовской области
Три человека погибли в ДТП под Тамбовом

Резонансное ДТП произошло 14 февраля в пять часов утра на 499-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва - Волгоград на границе Знаменского и Сампурского районов. Микроавтобус с номерами московского региона в лоб столкнулся с грузовиком Foton, стоящим на учете в Самарской области.

По предварительной версии, виновником аварии стал шофер "ГАЗели", который выехал на полосу встречного движения. От удара автобус загорелся, его водитель и пассажиры - всего шесть человек - погибли на месте. Огонь потушили оперативно прибывшие сотрудники МЧС и полиции. Водитель Foton с травмами доставлен в районную больницу.

"Следственным подразделением отдела МВД "Знаменский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследованием займутся в следственном управлении УМВД России по Тамбовской области", - добавили в полиции.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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