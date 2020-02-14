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14.02.2020 21:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100

Текст: Александр Проценко
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что авиакомпания, которую планируется создать для перевозок на Дальнем Востоке, получит около 20 самолетов SSJ-100.
Фото: Инесса Доценко/РГ Фото: Инесса Доценко/РГ
Фото: Инесса Доценко/РГ

Глава ведомства назвал такое решение выгодным для создаваемой структуры и хорошим заказом для Объединенной авиастроительной компании. Мантуров сообщил, что такой вариант уже обсуждался с Минтрансом и Миндальвостока.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Предложение создать авиакомпанию, которая на самолетах российского производства перевозила бы пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в труднодоступных районах, исходило от президента Владимира Путина. Поручение правительству на сей счет было давно по итогам совещания президента с членами правительства 11 декабря. Основным исполнителем поручения стали Минпромторг, курируемая министерством Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и владеющий последней "Ростех". Было решено, что основой региональных перевозок должен стать турбовинтовой самолет вместимостью примерно 50 кресел. Из имеющейся современной авиатехники для решения такой задачи подходили лишь SSJ-100 и малый самолет L-410 - чешская разработка, степень локализации которой в России пока составляет меньше 10%.

Теперь министр Мантуров рассказал, на каких самолетах будет осваиваться дальневосточное небо.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг Компании Авиация ОАК ДФО Лайнер Superjet 100

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