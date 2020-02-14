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14.02.2020 04:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске арестовали подозреваемого в нападениях с ножом на людей

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске арестовали предполагаемого маньяка, который нападал на людей с ножом. По ходатайству следствия он помещен в СИЗО.

Правоохранители считают, что 43-летний мужчина наносил прохожим ножевые ранения, гуляя по улицам Индустриального района. Сначала говорилось о двух эпизодах. 5 и 8 февраля он набросился на двух женщин. Оба нападения произошли в темное время суток: мужчина ударял ножом со спины и убегал. При этом ничего не крал и требований не предъявлял. Но во время следствия выяснились новые подробности.

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"Установлена причастность подозреваемого к четырем преступлениям, жертвами которых стали четыре человека. Один из них - мужчина 1987 года рождения - скончался от полученного ранения 25 января 2020 года", - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Напомним, задержали мужчину 12 февраля. Он проживал в Индустриальном районе, занимался частными перевозками. Из его квартиры изъяли ножи, которыми он, вероятно, совершал преступления, одежду и обувь. Вещи направили на экспертизу. Как пояснил подозреваемый, он планировал и дальше нападать на людей.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, выясняются точные обстоятельства совершенных преступлений.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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