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14.02.2020 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми уволился медбрат, сообщивший о массовом убийстве ветеранов

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Анестезиолог из Перми, распространивший в интернете ложную информацию об убийстве пожилых людей путем отключения их от аппарата ИВЛ, уволился по собственному желанию. Об этом 14 февраля во время пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- Прошла внутренняя проверка. Я считаю, что недопустимо такое этическое поведение, это прямое нарушение этики. В настоящий момент расторгнут трудовой договор с этим сотрудником, - сказала она.

Фото: iStock
В Перми рассказали о медбрате, якобы сообщившем об убийствах пациентов

В то же время, как отмечает руководство больницы, в которой работал медбрат, за ним не отмечалось каких-либо нареканий.

Ранее на своей странице в Instagram Оксана Мелехова подробно рассказала об итогах внутренней проверки в отношении фигуранта этой истории:

- К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась. Независимые эксперты, специалисты министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы.

Напомним, ситуация начала развиваться 7 февраля, когда в СМИ появилась информация о пользователе сайта "Двач", который заявил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов и убивает пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких. Чтобы подтвердить свои слова, медработник опубликовал фотографию рабочего костюма и бейджа. Интернет-пользователи сначала заподозрили, что сообщения отправляет анестезист из Кирова, однако позднее удалось доказать его невиновность.

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