В Перми не подтвердилась информация об убийстве пожилых пациентов

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова озвучила результаты ведомственной проверки по поводу сообщения о сотруднике пермской больницы, который якобы отключает пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких и тем самым убивает их.

- Специалисты министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам.

По слова главы регионального минздрава, результаты проверки были предоставлены следственным органам. Напомним, ранее аналогичную информацию проверяли в Кировской области. Неизвестный пользователь, представившийся анестезиологом местной больницы, разместил в интернете пост о том, он отключал пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких, наблюдая за их смертью. После проверки данная информация также не подтвердилась.