Кокорин присоединится к "Сочи" в ближайшие дни

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшие дни присоединится к футбольному клубу "Сочи".

Ранее стало известно, что в ходе переговоров президент ФК "Сочи" Борис Ротенберг убедил Кокорина все же завершить нынешний сезон в составе сочинцев. Пока оба клуба еще официально не объявили о переходе.

Но, как сообщили ТАСС в пресс-службе "Сочи", ожидается, что Кокорин в ближайшие дни все же присоединится к команде, которая в настоящее время находится на сборе в Турции.

В клубе уточнили, что в настоящее время контракт с футболистом еще не подписан. "Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах", - сообщили в клубе.

21 января "Сочи" уже объявлял о переходе Кокорина на правах аренды, однако сам футболист вскоре отказался от этого перехода. В итоге Кокорин после первого сбора "Зенита" был переведен во вторую команду, где находится и сейчас.