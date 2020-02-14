На Урале скончалась одна из двух пострадавших на заводе женщин

Одна из двух женщин, пострадавших на первоуральском заводе накануне, скончалась в больнице сегодня днем. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Ранее, напомним, стало известно о смерти мужчины, также получившего в результате инцидента на предприятии сильнейшие ожоги.

ЧП на заводе по производству хрома случилось вчера утром в половине девятого в цехе пароснабжения. По информации представителей предприятия, произошло короткое замыкание, когда электрооборудование переводили с основной схемы на резервную. Трое рабочих получили ожоги порядка 80 процентов тела.

СК сообщил о переквалификации уголовного дела с части 1 ст.143 УК РФ на часть 3 ст.143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.