СК завел дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-службе уральского управления на транспорте СК РФ.

Напомним, в 16:20 по местному времени в экстренные службы поступила информация об авиационном происшествии в районе порта Саббета. Сообщалось, что в 400-500 метрах от вахтового поселка совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Скол". Воздушное судно перевозило вахтовиков из Гыданского полуострова в порт, на борту находились 10 человек, из которых три члена экипажа. При посадке вертолет перевернулся.

В результате аварии двое членов экипажа - командир и бортмеханик - оказались зажаты в салоне. Остальные восемь человек смогли выбраться самостоятельно. Позже заблокированных членов экипажа удалось извлечь, однако от полученных травм они скончались.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта). Сейчас сотрудники ведомства работают на месте ЧП, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По мнению следствия, авария могла произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности, а также неблагоприятных метеоусловий. Ранее сообщалось, что вертолет попал в снежную бурю.

Уральская транспортная прокуратура также проводит проверку по факту ЧП. Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов.