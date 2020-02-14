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14.02.2020 11:39
Рубрика: Власть

Совфед примет постановление по порядку утверждения поправок в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, на котором настаивает президент РФ Владимир Путин, потребует некоторых дополнений в процедуру принятия законопроекта. Об этом рассказал в пятницу на расширенном совещании в Совете Федерации сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Андрей Клишас.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Мы предложим Совету Федерации на следующее пленарное заседание (26 февраля - прим. "РГ") принять специальное постановление о порядке рассмотрения закона о поправке в данном конкретном случае. Потому что так у нас раньше никогда не было, закон о принятии поправки не включал иные положения. В частности, связанные с проведением общероссийского голосования", - сказал он.

Сенатор напомнил, что проведение общероссийского голосования - это требование президента. "Он определил, что окончательное решение по поводу поправок будут принимать граждане. Именно поэтому в законе вторая статья будет дополнена всей этой процедурой", - пояснил парламентарий.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Описание процедуры голосования уже готово, текст "в ближайшее время будет внесен в Госдуму". "Там будет прописан весь порядок проведения общероссийского голосования, там будет описано, что общероссийское голосование является обязательным для вступления этих поправок в силу", - рассказал Клишас.

В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании "президент издает специальный акт, которым включает эти поправки в текст Конституции, то есть ставит свою окончательную подпись уже после того, как будут известны результаты общероссийского голосования", уточнил сенатор.

По его словам, рабочая группа подробно обсудила с главой государства эту концепцию прохождения законопроекта и вынесение его на голосование, и "президент концепцию поддержал".

Специальное постановление Совфеда потребуется еще и потому, что за изменения в тексте Конституции должны проголосовать не менее двух третей законодательных собраний субъектов Федерации. Так предписывает статья 136 Основного закона.

Формально срок приема поправок ко второму чтению президентского законопроекта истекает 14 февраля. Однако с учетом количества предложений Госдума планирует вновь продлить этот срок. В четверг об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Совет Госдумы состоится в понедельник. Я знаю позицию Павла Владимировича Крашенинникова - профильный комитет будет предлагать продлить срок. Мы узнаем, на какой период. Возможно, это будет две недели, возможно - чуть больше. В зависимости от объема нерассмотренных поправок", - сообщил Андрей Клишас.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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