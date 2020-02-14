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Стало известно, каким будет Android 11

Текст:   Антон Благовещенский
14.02.2020,  
17:19
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На сайте Google - по-видимому, в результате ошибки - появился раздел для разработчиков, посвященный следующей версии операционной системы Android 11. Сейчас страница уже удалена, но интернет, как известно, помнит все.

По данным Android Police, выпуск Android 11 для ограниченного числа разработчиков и тестеров может состояться в ближайшее время, а не в конце марта, как планировалось ранее. Однако точные сроки этого события пока не известны.

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На скриншотах, которые разлетелись по Сети, видно, что Android 11 получит несколько серьезных нововведений. Так, одним из них станет более высокий уровень защиты пользовательских данных. Кроме того, в Google будут более активно поддерживать гибкие дисплеи и средства биометрической аутентификации.

Другие изменения касаются расширения функциональности графического API Vulkan и оптимизации системы для работы с приложениями.

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