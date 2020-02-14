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14.02.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

"Убийцу "Патриота" впервые сфотографировали на тульском заводе Haval

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.instagram.com/pshelenev Фото: www.instagram.com/pshelenev
Фото: www.instagram.com/pshelenev

Внедорожник Haval H5, который иногда называют "убийцей "Патриота", вскоре выйдет на российский рынок. Фотографии автомобиля в стенах тульского завода появились в Сети.

Благодаря им стало ясно, что российский Haval H5 будет отличаться от китайского автомобиля с тем же названием. В нашем случае это слегка перелицованный Hover H5. То есть, машина с дизайном 2011 года.

Фото: www.drom.ru
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В Поднебесной же под именем Haval H5 представлен внедорожник, продававшийся у нас ранее как Hover H3. Различались они, в первую очередь, внешним видом. Кроме того, "пятерка" была слегка крупнее "тройки". В остальном - все схоже: рамная конструкция, жестко подключаемый привод на два передних колеса, турбомотор Mitsubishi и механическая коробка передач.

По сути, это уже третье пришествие модели на российский рынок. Сначала "Ховеры" выпускали у нас под брендом Great Wall и весьма успешно продавали. Так, в 2014-м было реализовано почти 10 тысяч машин. Затем компания прекратила свою деятельность в РФ, но внедорожники вернулись в 2017-м под названием DW Hower. Их по лицензии китайского концерна стали собирать в Ставрополе на заводе, принадлежащем компании Derways. Но этот проект оказался менее успешным. Предприятие остановилось уже в 2018-м, а в 2019-м продажи новых "Ховеров" окончательно прекратились. И вот - третья попытка. Теперь с локализацией на заводе Haval.

Фото: www.instagram.com/pshelenev

Подробностей от компании пока нет. Там упорно держат планы на текущий год в секрете. Между тем, сайт "Китайские автомобили" выяснил, что внедорожники собирают в Тульской области крупноузловым способом. Их продажи начнутся до конца полугодия, а презентация Haval H5 может пройти уже в апреле.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Отметим, что в Поднебесной модель Haval H3, которая поделилась дизайном с российским H5, давно не выпускается. Поэтому оснащаться автомобиль будет, скорее всего, как китайский H5. То есть, он может получить два 2-литровых турбомотора - бензиновый на 190 л.с. и дизельный на 150 л.с. Все работают с 6-ступенчатой "механикой" и полным приводом.

Понять, какой будет цена новинки, пока невозможно. В КНР H5 стоит от 107,8 до 136,8 тысячи юаней, то есть в диапазоне от 975 тысяч до 1,24 млн рублей. Однако машина в кузове H3 вполне может быть доступнее. В этом случае к ней, весьма вероятно, вернется народное имя "убийцы "Патриота".

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#Haval