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14.02.2020 17:08
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen выдал свой кроссовер за Opel

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

На какие только хитрости не идут автопроизводители, чтобы отвадить не в меру любопытных от тестовых прототипов. Привычный маскировочный покров всем хорош, кроме того, что незамеченным автомобиль в нем точно не останется. А в Volkswagen и к маскировке подходят основательно: после замеченного на неделе обновленного Tiguan, "загримированного" под привычный, замечен перспективный электрокроссовер ID.4, оформленный под Opel.

Фото: Пресс-служба Volkswagen .
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Интрига в том, что в отличие от других электромобилей ID., засвеченных в статусе концепт-каров, такой кроссовер Volkswagen еще ни разу не демонстрировал. А посмотреть есть на что: у него изящная обтекаемая форма, низкое остекление, контрастная крыша визуально краями заходящая на задние стойки. Габаритами ID.3 сопоставим со Skoda Kodiaq, в салоне три ряда сидений. ID.4 станет второй в производстве моделью семейства электромобилей ID. вслед за хэтчбеком ID.3, выпуск которого начат в ноябре прошлого года.

Как и все семейство, базируется он на модульной платформе MEB с батареей под полом кузова и пристыкованными модулями с двигателем, механикой и силовой электроникой. Как ожидается, электромоторы у ID.4 будут общие с ID.3: 200- сильный на задней оси и 110-сильный на передней. Батареи также от ID.3. Запас хода в зависимости от емкости - от 330 до 550 км.

Официально представят Volkswagen ID.4 летом на автосалоне в Детройте. Сборка стартует в 2021 году в Германии, в 2022 году в США.

Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com
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#Volkswagen #Opel