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14.02.2020 13:58
Рубрика: Спорт

Всех боксеров сборной России проверят на запрещенные препараты

Текст: Максим Домчев

Федерация бокса России приняла решение проверить всех членов национальной сборной России на запрещенные препараты после того, как в организме задержанного за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии Георгия Кушиташвили был обнаружен кокаин.

Сборная России в настоящее время находится на сборах в Кисловодске и готовится к отборочному турниру к Олимпиаде 2020 года. Он состоится с 13 по 23 марта в Лондоне.

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"Мы проведем строгую проверку всех боксеров после этого происшествия. Необходим жесткий контроль", - сказал генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев ТАСС.

По его словам, федерация также намерена дисквалифицировать Кушиташвили пожизненно.

2 февраля боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны по подозрению в хранении наркотиков. Кушиташвили также обвинили в избиении сотрудника Росгвардии.

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