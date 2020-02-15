American Airlines решила не летать на Boeing 737 MAX до середины августа

Компания American Airlines отказалась от эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX до середины августа. Перевозчик сообщил, что находится в постоянном контакте с Федеральным авиационным управлением США и корпорацией Boeing.

"Исходя из последней полученной информации, коммерческое использование Boeing 737 MAX может возобновиться 18 августа 2020 года. Самолеты будут вводиться в эксплуатацию постепенно на протяжении двух месяцев", - отмечается в пресс-релизе, отрывок из которого публикует ТАСС.

Напомним, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).