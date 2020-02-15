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15.02.2020 17:03
Рубрика: Власть

Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН не означает создание "закрытого клуба"

За предложением Владимира Путина провести саммит "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН не стоит идея создания "закрытого клуба для избранных стран". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на круглом столе форума "Примаковские чтения" в рамках мюнхенской конференции.

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- Пару недель назад в Иерусалиме президент президент Владимир Путин выступил с инициативой о саммите стран - постоянных членов Совбеза ООН. Не потому, что это какой-то закрытый клуб для избранных стран, а потому, что по Уставу ООН, который, слава богу, еще жив, на них лежит особая ответственность за все происходящее в сфере поддержания глобального мира и безопасности", - приводит слова министра иностранных дел России ТАСС.

Российский президент, выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, предложил предложил созвать саммит стран-основателей ООН. Лидерам Китая, США, Франции и Великобритании были направлены соответствующие послания. Инициативу уже поддержали в КНР и Франции.

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