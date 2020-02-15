Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

Родители подростка, пропавшего под Смоленском после пикника с друзьями, получили результаты экспертизы найденных неподалеку от той самой лесополосы останков. На своей странице в соцсети мать мальчика написала, что останки принадлежат ее сыну.

- Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК, - отметила она. - Согласно заключению экспертов, останки, найденные в Демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду.

Напомним, что 16-летний парень пропал в апреле прошлого года: с компанией друзей он отмечал день рождения одного из сверстников на пикнике в лесополосе. Тогда поиски МЧС, полиции и волонтеров ни к чему не привели, СК завел уголовное дело об убийстве. Расследование не давало результатов. Отчим парня обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, после чего в Смоленскую область приехали столичные следователи. В болоте неподалеку от места пикника они нашли человеческие останки, а отчим пропавшего парня опознал обувь пасынка.