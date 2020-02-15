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15.02.2020 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Капитан задержанного украинского судна признал факт браконьерства

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Доставленные в Керчь украинские рыбаки дали первые объяснения. Капитан маломерного судна признал факт браконьерства. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос признает ли он факт незаконного лова, капитан ответил утвердительно, сообщив, что у него нет претензий к работе российских пограничников.

Фото: iStock
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Со слов капитана, он же является владельцем судна, на котором в момент задержания находилось четверо моряков. Украинцы вышли из села Райновка Приморского района Запорожской области. В настоящий момент они задержаны на 48 часов для выяснения обстоятельств.

Напомним, маломерное рыболовецкое судно с четырьмя украинцами на борту было задержано российскими пограничниками у берегов Крыма в Западной части Азовского моря. Рыбаки попытались скрыться, не останавливались на законные требования пограничников, но были задержаны. При них обнаружен крупный улов рыбы, около 300 единиц камбалы-калкан, на вылов которой не было разрешительных документов.

В марте 2018 года украинские пограничники задержали крымский рыболовецкий сейнер "Норд" с экипажем из 10 человек. До октября того же года крымские моряки находились в украинском плену и впоследствии были обменяны. Судно "Норд" конфисковано и несколько раз выставлялось на продажу украинской стороной, но безуспешно. Покупателей на него не нашлось.

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