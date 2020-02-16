С сыном погибшей семейной пары в Калининграде работают психологи

13-летнему сыну семейной пары, погибшей в результате ЧП возле Центрального рынка в Калининграде, оказали экстренную психологическую помощь. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказала уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

По ее словам, у подростка есть близкие родственники. Мальчика из больницы забрала бабушка, после выписки они поехали домой.

- С подростком и с его родственниками продолжают взаимодействовать психологи, - отметила Ирина Ткаченко. - В ближайшее время будет решен вопрос об оформлении опеки и назначении пособий.

В правительстве региона уточнили: к подростку оперативно выехал дежурный психолог из подведомственного учреждения министерства соцполитики, которому удалось установить контакт с мальчиком и его родственниками. По словам главы областного министерства соцполитики Анжелики Майстер, в понедельник с семьей начнут работу органы социальной защиты, чтобы помочь оформить необходимые документы.

Напомним, трагедия случилась в субботу вечером на улице Профессора Баранова. 63-летний мужчина открыл стрельбу по семье из трех человек - родителям и их 13-летнему сыну. Мать и отец скончались на месте происшествия. Мальчик получил огнестрельное ранение, но оно не было серьезным. По данным регионального правительства, подростка госпитализировали в Детскую областную больницу, оказали необходимую помощь и отпустили под амбулаторное наблюдение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Подозреваемый непосредственно после произошедшего пытался свести счеты с жизнью, - делится информацией старший помощник руководителя СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - С огнестрельным ранением грудной клетки он госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". По предварительным данным, мотивом преступления является личная неприязнь.