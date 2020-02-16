В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток

Четверых украинских браконьеров, задержанных российскими пограничниками в Азовском море, по решению Керченского городского суда арестовали на десять суток.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, в отношении задержанных возбуждены два административных дела. Одно - по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение или воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудником органов федеральной службы безопасности). Второе - по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биологических ресурсов).

Как сообщалось ранее, пограничники задержали судно у берегов Крыма, украинские рыбаки проигнорировали требование остановиться. Вместо этого они попытались скрыться. На судне были обнаружены 300 рыб камбалы-калкан и ставные сети. Капитан судна на допросе признал свою вину.