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16.02.2020 22:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Свой лед греет

Россия впервые выиграла общий зачет ЧМ по санному спорту
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8087)
Убедительной победой сборной России в командном зачете ознаменовался чемпионат мира на олимпийской трассе в Сочи. Такое произошло впервые в истории этого вида спорта, где законодателями мод десятилетиями были представители Германии.

В активе хозяев пять золотых наград, два серебра и бронза. У наших главных конкурентов немцев медальные цифры выглядели куда скромнее - 2 + 1 + 2.

Российские саночники триумфально выступили на чемпионате Европы

Программа чемпионатов мира отличается от олимпийской тем, что здесь с 2016 года добавлены спринтерские дисциплины: участок проходимой трассы значительно короче, а отсчет времени ведется не из стартового городка, а уже после прохождения на скорости контрольной отсечки.

В спринте россияне выиграли все три вида. Отличились Роман Репилов, экипаж двухместных саней Александр Денисьев - Владислав Антонов и ставшая главной сенсацией турнира Екатерина Катникова из города Чусовой Пермского края. До турнира в Сочи у нее не было значимых успехов на взрослом уровне, только на юниорском и молодежном.

И если успех Екатерины в спринте был воспринят со сдержанным оптимизмом, то ее победа в "классике" в хорошем смысле слова всех шокировала. Ведь последний такой триумф саночницы нашей страны на ЧМ датирован 1978 годом, когда отличилась Вера Зозуля. Катникова в первой попытке показала лучшее время, в следующей - второе, и этого ей хватило, чтобы на 0,094 секунды опередить серебряного призера немку Юлию Таубитц. А на нижнюю ступень пьедестала почета поднялась Виктория Демченко, дочь трехкратного олимпийского призера Альберта Демченко.

До Катниковой саночницы нашей страны не брали золотые награды на чемпионатах мира 42 года

- Я от счастья просто лишилась дара речи, - призналась Катникова. - Мне нужно какое-то время, чтобы осознать свои достижения в Сочи.

Денисьев и Антонов добавили к своему золоту спринта еще и серебро в классическом турнире двухместных саней, уступив многократным обладателям Кубка мира немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену. Здесь у нас медаль впервые с 1985 года. Кстати, этот вид считается открытым, но все равно участвуют, как правило, только мужчины.

Под занавес турнира победный дубль оформил Роман Репилов. В первой попытке лучшее время показал олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 австриец Давид Гляйршер, но в финальном заезде он перевернулся на вираже и не смог финишировать.

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