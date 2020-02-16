Россиян нет среди заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Российские граждане отсутствуют среди новой группы заболевших коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине рядом с портовым городом Йокогама к югу от Токио. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

Накануне министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобэ Като рассказал о 70 новых пассажирах, чьи пробы на коронавирус оказались положительными. Таким образом, общее число инфицированных на судне составило 355 человек, передает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время идет подготовка к эвакуации всех американских граждан с круизного лайнера Diamond Princess до окончания карантина. Официально период изоляции завершится 19 февраля. США направят на японские острова специальные чартеры, которые, как ожидается, 17 февраля доставят туристов и членов экипажа судна с американскими паспортами на родину. В общей сложности это около 400 человек.