Новости

Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
В Сеть слили видео со съемок новой "Матрицы" 15:38
В Австралии погиб Андрей Иванов, записавший саундтрек к сериалу "Бригада" 12:40
Артур Пирожков выложил клип с женой 15.02.2020
85-летний Ширвиндт опроверг информацию о своем скором уходе из театра 15.02.2020

Умерла актриса из "Секса в большом городе" Линн Коэн

Новости
    16.02.2020, 15:29
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ blackpalomita Фото: youtube.com/ blackpalomita
Фото: youtube.com/ blackpalomita

Американская актриса театра, кино и ТВ Линн Коэн, в первую очередь памятная ролью Магды, домработницы Миранды, в сериале и фильмах-продолжениях "Секс в большом городе", умерла на 87-м году жизни 14 февраля.

Об этом пишет Vanity Fair без указания причины смерти артистки.

Лорен Коэн родилась 10 августа 1933 года.

На театральной сцене - с семидесятых, дебют на Бродвее - в 1990-м, на экранах - в 1983-м, с эпизодической ролью дамы с собачкой в драме "Без следа".

В дальнейшем списке Коэн - более ста фильмов и сериалов: "Загадочное убийство в Манхэттене", "Я стреляла в Энди Уорхола", "Колыбель будет качаться", "Закон и порядок", "Список контактов", "Полиция Нью-Йорка", "Удивительная миссис Мейзел".

Новости

Лидер Rammstein дал русское матерное название своей новой группе 15.02.2020
Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой 15.02.2020
Вышел трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" 15.02.2020
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 14.02.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна 14.02.2020
Названа "лучшая группа в мире" 14.02.2020
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена 14.02.2020
⧣ видео
Фото: REUTERS/Mike Blake
Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде 14.02.2020
Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 13.02.2020
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика 10.02.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 14.02.2020
Вышел трейлер сериала "Банды Лондона" от режиссера "Рейда" 14.02.2020
Мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны" 14.02.2020