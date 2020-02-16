Умерла актриса из "Секса в большом городе" Линн Коэн

Американская актриса театра, кино и ТВ Линн Коэн, в первую очередь памятная ролью Магды, домработницы Миранды, в сериале и фильмах-продолжениях "Секс в большом городе", умерла на 87-м году жизни 14 февраля.

Об этом пишет Vanity Fair без указания причины смерти артистки.

Лорен Коэн родилась 10 августа 1933 года.

На театральной сцене - с семидесятых, дебют на Бродвее - в 1990-м, на экранах - в 1983-м, с эпизодической ролью дамы с собачкой в драме "Без следа".

В дальнейшем списке Коэн - более ста фильмов и сериалов: "Загадочное убийство в Манхэттене", "Я стреляла в Энди Уорхола", "Колыбель будет качаться", "Закон и порядок", "Список контактов", "Полиция Нью-Йорка", "Удивительная миссис Мейзел".