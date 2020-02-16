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16.02.2020 04:07
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" ответили США на заявление о перспективах "Северного потока-2"

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава пресс-службы "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, который накануне оценил перспективы газопровода "Северный поток-2".

Фото: REUTERS
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Бруйетт выразил уверенность, что России не удастся самостоятельно завершить строительство и тем самым обойти американские санкции. По его словам, российская сторона якобы не имеет соответствующих технологий. "Никогда не говори никогда", - цитирует ответ Куприянова РБК. Напомним, "Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце 2020 года.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что американские санкции не помешают строительству газопровода. По его словам, цель США не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. "Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции", - подчеркнул дипломат.

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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