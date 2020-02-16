В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

Российские военнослужащие помогли избежать эскалации конфликта между американскими военными и местным населением на севере Сирии. Стычка, в результате которой был убит сирийский подросток, произошла 12 февраля в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке.

По словам начальника координационного центра Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майора Якова Резанцева, причиной инцидента стали неправомерные действия со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции. Они в нарушение всех договоренностей отклонились от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решив проехать через населенный пункт Харбат-Хамо, вызвав недовольство со стороны местного населения.

Американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд, пишет ТАСС. По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба.

Военные США были вынуждены обратиться за экстренной помощью к россиянам, чтобы покинуть населенный пункт. "На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно", - отметил генерал-майор. По его словам, оценку поступков американцев пусть дают их руководители, "но мы видим результат, к чему приводят такие действия, поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно", - резюмировал Резанцев.

Напомним, 14-летний подросток Фейсал Халид Мухаммад погиб в результате обстрела мирных жителей со стороны американских военных. Когда возникла стычка, американцы открыли огонь на поражение. Еще один местный житель получил ранения.