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17.02.2020 11:42
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet возвращается на российский рынок. Место ему уступит Ravon

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Сразу две громкие новости пришли из Узбекистана. Во-первых, Ravon в очередной раз уходит с российского авторынка. Во-вторых, на него с продажами бюджетных легковушек вернётся Chevrolet. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба UzAuto Motors.

Отмечается, что уже с марта на нашем рынке должны возобновиться продажи хэтчбека Chevrolet Spark и седанов Chevrolet Cobalt. Кроме того, появится четырехдверка Nexia. Правда, пока неясно, получит ли она это название или старое Lacetti.

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"Первыми моделями, доступными с марта 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet станут Spark, Nexia и Cobalt", - сообщила пресс-служба узбекского концерна.

Там добавили, что Chevrolet предоставил компании такое право, поскольку у американского холдинга не вызывает сомнение качество автомобилей, выпускаемых в Узбекистане.

Напомним, в 2015 году Chevrolet ушел из России, оставив в линейке только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro. Основную кассу компании делали продажи модели Niva, однако с декабря 2019-го она перешла под контроль АвтоВАЗа. В итоге в статистике АЕБ у Chevrolet наметился провал. Исправить ситуацию может помочь возвращение доступных легковушек.

Дистрибуцией этих моделей в России займется UzAuto Motors, а продажами - дилеры Chevrolet, к которым присоединятся некоторые партнеры Ravon.

Ну а последний бренд снова уйдет из России, так и не став здесь своим. На этот раз - кажется, насовсем.

"Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года", - сообщили в узбекской компании.

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#Chevrolet #Ravon