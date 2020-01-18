АвтоВАЗ переименовал Chevrolet Niva

С заглавья официального сайта GM-АвтоВАЗа убрали графическую надпись Chevrolet. Теперь на шапке сайта красуется только Niva.

Не упоминается Chevrolet также на динамичных баннерах уровнем ниже, приглашающих ознакомиться с предложением ближайших дилерских салонов.

Напомним, АвтоВАЗ в конце 2019 года выкупил долю GM и стал единоличным собственником всех активов бывшего совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, включая исключительные права на торговую марку Niva.

На самих машинах шильды Chevrolet будут заменены с плановым рестайлингом уже в этом году. "РГ" сообщала ранее о сроке интегрирования внедорожника в продуктовую линейку АвтоВАЗа.

Напомним, в 2019 году Chevrolet Niva подверглась очередной небольшой модернизации. Водительская подушка безопасности стала частью стандартного оснащения и появилась SOS-система ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, производитель предложил для "Нивы" штатную мультимедиасистему с 7-дюймовым тачскрином, навигацией, функцией связи со смартфоном через Bluetooth и USB и камерой заднего вида.

По результатам 2019 года в России было продано около 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, из которых 1302 единиц реализовано уже после соглашения о выкупе СП GM-AvtoVAZ российским автогигантом.